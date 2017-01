Consumi: rapporto Coop, +0,7% in 2017

ROMA, 3 GEN - Il 2017 farà segnare "un rallentamento del potere d'acquisto" delle famiglie. Di conseguenza il ciclo dei consumi, "dopo un biennio a ritmi superiori all'1%, subirà una battuta d'arresto", con una stima che si attesta su un +0,7%, dovuto "al rallentamento dei redditi e soprattutto alla ripresa dell'inflazione". E' la previsione del 'Rapporto Coop', che indica anche cosa sale e cosa scende. Nella top ten dei consumi in crescita figura la "solita" telefonia (+8%), gli acquisti tecnologici di computer e altri accessori (+7,3%), i servizi ricreativi e culturali (+2,8%); tra le voci che scivolano invece ancora più in basso, sempre secondo le previsioni 2017, le spese per la manutenzione della casa (-2,6%), i giornali e i libri (-2,4% e -1,9%).