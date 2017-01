Petrolio: Kuwait taglia, sale a 54,2 dlr

ROMA, 3 GEN - Il Kuwait annuncia il taglio della produzione, così come previsto dal recente accordo Opec, e il petrolio si porta sopra quota 54 dollari al barile sul mercato di New York. Le quotazioni dei futures con consegna a febbraio salgono fino a 54,20 dollari (+0,9%), mentre il Brent guadagna 32 cent a 57,14 dollari. Il Kuwait, secondo quanto ha riferito l'ad di Kuwait Oil Jamal Jaafer al quotidiano Al-Anba, ha ridotto la produzione di 130mila barili al giorno, a circa 2,75 milioni. L'accordo Opec, siglato lo scorso 30 novembre, è entrato in vigore il primo gennaio.