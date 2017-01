Saldi al via in Sicilia e Basilicata

ROMA, 2 GEN - Al via oggi i saldi invernali 2017 in Basilicata e Sicilia, domani toccherà alla Valle d'Aosta e il 5 gennaio partiranno in tutte le altre regioni. Secondo le stime di Confcommercio ogni famiglia spenderà 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. Per Confesercenti sono 14,6 milioni le famiglie italiane che si preparano ad acquistare prodotti nei saldi invernali che partiranno tra oggi e il 5 gennaio per 5 miliardi di acquisti e una spesa media a famiglia di 337 euro. Più pessimiste le associazione di consumatori: il Codacons prevede "acquisti mirati e un budget che scenderà di circa il 5% rispetto allo scorso anno, senza superare in media i 175 euro a famiglia", Federconsumatori e Adusbef "che solo il 39% delle famiglie farà acquisti, con una spesa media di 179.92 euro a famiglia, appena lo 0,3% in più rispetto allo scorso anno".