Borsa: Europa in rialzo con indice Pmi

MILANO, 2 GEN - Girano in rialzo i mercati in Europa. Londra è chiusa per festività, Francoforte sale dello 0,8%, Parigi dello 0,25%, Milano dell'1,3 per cento. Tra i dati letti positivamente dal mercato l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona a dicembre ai massimi da oltre cinque anni e che in Italia migliora più del previsto, segnando i massimi da giugno 2016. L'Euro Stoxx 50 sale dello 0,4 per cento.