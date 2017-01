Borsa: Milano in rialzo con banche,+1,4%

MILANO, 2 GEN - In meno di un'ora di contrattazioni Borsa Milano cambia volto e gira in rialzo con il Ftse Mib in progresso dell'1,4 per cento. Mps resta sempre fuori dai giochi dopo che il 23 dicembre la Consob ha prorogato la sospensione "fino a quando, anche in esito alla definizione ed approvazione del programma di rafforzamento patrimoniale di Banca Mps da parte delle competenti autorità, non sarà ripristinato un corretto quadro informativo sui titoli". Secondo indiscrezioni di stampa l'ad Marco Morelli tornerà in Bce in questi giorni, a meno di un mese dalla missione del 6 dicembre. Oggi l'attenzione è tutta per Banco Bpm che vola in rialzo del 4,8 per cento. Bene anche gli altri bancari come Bper (+3,2%), Ubi (+3,06%), Mediobanca (+2,5%), Unicredit (+2,19%) e Intesa (+1,5%). Cauto rialzo per Mediaset (+0,6%) mentre corre Telecom (+2,27%).