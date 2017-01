Banco Bpm al debutto in Borsa +4%

MILANO, 2 GEN - La Borsa accoglie con favore il debutto del titolo Banco Bpm e lo porta subito sugli scudi. E' il titolo migliore del paniere principale con un rialzo del 4,07% a 2,4 euro. Il nuovo istituto è nato ufficialmente ieri, con l'iscrizione dell'atto di fusione ai registri delle Imprese di Verona e di Milano. Una nota ricorda che l'istituto nasce con un capitale sociale di 7.100.000.000 euro, rappresentato da 1.515.182.126 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni per il concambio (fissato in 1 azione Banco BPM per ciascuna azione Banco Popolare; 1 azione Banco BPM per ogni 6,386 azioni BPM, con la liquidazione in contanti delle eventuali frazioni) sono messe a disposizione a partire dal 4 gennaio. Ieri invece si è riunito per la prima volta a Verona il cda per l'assegnazione delle deleghe. Sono stati nominati due Vice Presidenti, Guido Castellotti e Maurizio Comoli; l'ad, Giuseppe Castagna, il Direttore Generale, Maurizio Faroni, e i Condirettori Generali, Domenico De Angelis e Salvatore Poloni.