Borsa: Europa in cauto ribasso

MILANO, 2 GEN - Il 2017 si apre sotto tono in Europa, con Parigi in calo dello 0,34%, Francoforte dello 0,48%, Madrid dello 0,2% e Milano dello 0,12 per cento. Una cautela dettata anche dalla mancanza di riferimenti, con le Borse in Asia chiuse per la festività del Capodanno e mercati a riposo anche a Londra e negli Stati Uniti.