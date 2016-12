Province, chiusa l'operazione mobilità

ROMA, 30 DIC - Con il ricollocamento di 278 dipendenti si chiude l'operazione mobilità avviata dal ministro Marianna Madia per gestire i 20mila esuberi delle Province. I dipendenti che sono stati allocati in altre sedi, secondo le graduatorie pubblicate sul portale mobilità, prenderanno servizio nei loro nuovi uffici dal primo febbraio 2017. Rimane, spiega la Funzione pubblica, un'ultimissima coda di 63 dipendenti che non hanno espresso preferenze e che avranno ancora un mese di tempo per scegliere la nuova collocazione.