Borsa: a Milano rimbalzi tra le banche

MILANO, 30 DIC - Ultima seduta dell'anno positiva di poche frazioni per la Borsa di Milano, che si è mossa sostanzialmente in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,16% a 19.234 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,23% a quota 20.936. Dopo le vendite della vigilia sulle banche, Carige ha guadagnato il 2,5% e Unipol due punti percentuali. Piatti gli altri titoli del settore, in leggero calo Finecobank e Bpm, che hanno perso lo 0,7% finale. Tra gli altri gruppi principali, Saipem ha guadagnato l'1%, con Mediaset in rialzo dello 0,98% dopo acquisti più consistenti e bene anche Mondadori (+1,1%). In leggero calo Telecom (-0,5%), mentre il titolo a elevata capitalizzazione più pesante è stato Buzzi (-1,4%). Tra i 'minori' bene i gruppi Gabetti, Prelios e Brioschi, tutti saliti del 6%.