Mediaset positiva in Borsa, scambi alti

MILANO, 30 DIC - Giornata positiva per Mediaset in Piazza Affari: il titolo è salito di quasi un punto percentuale (+0,98% finale a 4,11 euro) dopo aver toccato un massimo di seduta a quota 4,15. Consistenti per essere in un momento semifestivo per Milano e per tutte le Borse europee il livello degli scambi: sono passati di mano 9,3 milioni di azioni del Biscione, pari a quasi lo 0,8% del capitale. Bene anche Mondadori (+1,1%), che porta al 16% l'aumento complessivo dell'ultima settimana, in calo Telecom (-0,5%), piatto il titolo Vivendi a Parigi.