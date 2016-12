Borsa: Europa tiene, Francoforte +0,2%

MILANO, 30 DIC - Pochi movimenti sui mercati azionari europei: dopo l'avvio di Wall street e la diffusione dell'unico dato macroeconomico dagli Usa (indice dei direttori d'acquisto dell'area di Chicago), le Borse del Vecchio continente segnano lievi rialzi, con Francoforte che ha chiuso la seduta in orario anticipato in aumento dello 0,26%. Parigi e Milano salgono dello 0,2%, Madrid è cauta e si muove attorno alla parità, Zurigo e Stoccolma cedono qualche frazione. In Piazza Affari, in particolare, sempre bene Unipol (+2,2%), seguita da Mediaset e Carige, che crescono dell'1,7%. Sempre tonica anche Mondadori (+1,5%), tra le banche le più caute sono Fineco (-0,6%) e Unicredit, che si muove sulla parità.