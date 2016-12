Borsa: Milano piatta, banche tengono

MILANO, 30 DIC - Piazza Affari a metà giornata continua a muoversi attorno alla parità in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,3%, con le banche che tengono o provano timidi rimbalzi dopo i cali di ieri. In particolare Carige e Unipol salgono dell'1,7%, Banco e Bpm crescono di un punto percentuale. Sulla parità Ubi in attesa di novità nell'acquisizione delle 'good bank', così come Intesa e Unicredit. Negli altri settori sempre bene Mondadori (+3%), positiva Mediaset, che sale oltre il punto percentuale a 4,1 euro tra scambi comunque in riduzione rispetto alle sedute recenti. Piatte Telecom ed Eni.