Lavori strade devastate alluvione 2013

CAGLIARI, 30 DIC - Le strade provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nelle province di Sassari e Nuoro verranno ripristinate. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due bandi di gara per l'appalto dei lavori, per circa sei milioni di euro, relativi alla viabilità sulle strade provinciali 38 Bis (Monte Pino) e Bitti-Buddusò. Gli interventi, che rientrano nel piano di ripristino alluvioni, sono gli ultimi lavori da eseguire - ha spiegato l'Anas - poiché gli altri sono stati già tutti ultimati. Il primo appalto, del valore di 4,1 milioni, consiste nei lavori di ripristino della strada danneggiata dalla frana, e interventi di verifica e ripristino delle opere idrauliche e della sovrastruttura stradale su tratti compresi dal km 1,250 al km 4,6 della provinciale 38 Bis. Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 514 giorni. Il secondo bando, per oltre 1,8 mln, riguarda la stabilità delle scarpate sulla provinciale Bitti-Buddusò. Il termine per i lavori è di 300 giorni.