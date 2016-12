Capodanno nei locali per 5,7 milioni

ROMA, 30 DIC - Saranno circa 5,7 milioni gli italiani che festeggeranno i Capodanno in un ristorante, un pub, una discoteca o un'altra tipologia di locale, quasi 1,8 milioni in più rispetto al 2015. E' questa la fotografia scattata da Confesercenti ed SWG in un'indagine sui programmi degli italiani per salutare il nuovo anno. Complessivamente, trascorrerà il veglione in un locale il 13% degli italiani, una quota in crescita di 4 punti percentuali sullo scorso anno (9%). Diminuiscono allo stesso tempo, pur restando la maggioranza, gli italiani che rimarranno tra le mura di casa, propria o di parenti o amici, opzione scelta quest'anno dal 71% degli intervistati contro il 74% dello scorso anno. Rispetto al 2014 c'è un calo di 10 punti percentuali. Per il cenone, è prevista una spesa complessiva di circa 2,6 miliardi: in media 101 euro a famiglia, il 9% in più dello scorso anno, anche se un nucleo familiare su tre (34%) proverà a tenersi sotto i 75 euro.