Inail, 21 mln euro per lavoro disabili

ROMA, 30 DIC - Interventi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione. Arrivano le "istruzioni funzionali" dell'Inail per l'applicazione del regolamento del luglio scorso con cui si intende sostenere il datore di lavoro nei suoi obblighi di inclusione delle persone con disabilità per infortunio o malattia professionale. Gli interventi, spiega una nota, sono mirati a garantire agli infortunati e alle persone affette da malattia professionale la continuità lavorativa nella stessa mansione, ovvero di una mansione diversa se le condizioni psico-fisiche legate all'infortunio non consentano più di proseguire l'attività lavorativa precedente. La copertura dei costi è assicurata dall'Inail nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate, che per l'anno 2017 ammontano a 21,2 milioni di euro.