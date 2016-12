Eurocoin a 0,59,record da primavera 2011

ROMA, 30 DIC - A dicembre l'indice eurocoin registra il settimo incremento consecutivo, raggiungendo quota 0,59 da 0,45 di novembre. Si tratta del livello più alto dalla primavera del 2011 e dell'incremento mensile più forte dal dicembre 2015. Lo rende noto Bankitalia sottolineando che "l'indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di famiglie e imprese e del contributo positivo derivante dall'aumento delle pressioni all'origine sull'inflazione". Eurocoin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro e si caratterizza per le sue buone proprietà anticipatrici del tasso di crescita del PIL trimestrale. L'indicazione è espressa in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).