Capodanno, cenone a casa per 7 su 10

ROMA, 30 DIC - Saranno sette su dieci gli italiani che aspetteranno a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al 2017, secondo le stime del Centro studi Confcooperative. Il brindisi vedrà le bollicine italiane superstar con oltre 60 milioni di bottiglie di spumante e prosecco stappate, il 6% in più rispetto al 2015. La spesa per il cenone raggiungerà 2,1 miliardi e sommata quella del Natale porta a 4,6 miliardi la spesa alimentare delle feste. Resteranno fuori dal menù i cibi etnici (come sushi o sashimi), mentre saranno in pole position le eccellenze del Made in Italy: vongole e frutti di mare per i primi piatti (40 milioni di euro); pesce per i secondi piatti (210 milioni); carne, salumi e uova (230 milioni); vini, spumanti e prosecchi (200 milioni); frutta, verdura e ortaggi (170 milioni). Pasta, pane, farina e olio (200 milioni). Non mancheranno formaggi freschi e stagionati (42 milioni)e chiuderà un ricco carrello dei dolci, panettone e pandoro in primis (195 milioni).