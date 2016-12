Borsa Milano fiacca, tiene Mediaset

MILANO, 29 DIC - Pochi spunti sulle Borse europee e non ha fatto eccezione Piazza Affari, che ha chiuso con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,18% a 19.203 punti e l'Ftse All share in ribasso dello 0,17% a quota 20.889. La differenza è che a Milano è stata ancora una giornata di evidenti vendite sul settore del credito: con il titolo Mps sospeso in attesa si chiarisca il quadro sul suo salvataggio, il Credito valtellinese ha perso il 4% finale, Banco popolare il 3,7%, Bpm il 3,5%, Ubi il 3,1%. Debole anche Carige (-2,7%) con Unicredit che ha lasciato l'1,8%, mentre Intesa ha contenuto le perdite allo 0,8%. Negli altri settori Mediaset (-0,5%) ha tenuto sulla quotazione dei quattro euro e Telecom ha concluso piatta (-0,1%), mentre Eni ha segnato un aumento dello 0,8%. Bene Terna (+2,1%) ma soprattutto Mondadori: il titolo della casa editrice, non scalabile essendo controllato da Fininvest con oltre il 50% delle quote, è salito del 6,9% finale, portando la crescita complessiva di questa settimana a quasi il 14%.