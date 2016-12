Meno risorse per protezione ambiente

ROMA, 29 DIC - Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammontano a circa 2,1 miliardi di euro nel 2017, pari allo 0,4% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le risorse subiscono una lieve riduzione nel 2018 e 2019 (0,3% in ciascun anno). Lo si legge nell'Ecobilancio dello Stato, redatto come relazione illustrativa alla legge di bilancio dalla Ragioneria Generale dello Stato. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2016, pari a oltre 2,6 miliardi di euro, si registra una diminuzione del 19% circa per il 2017. La Ragioneria precisa però che "gli stanziamenti iniziali di competenza rappresentano solo una parte delle risorse finanziarie effettivamente destinate a finalità ambientali nel corso dell'esercizio". (ANSA).