Mondadori: corre in Borsa (+7%)

MILANO, 29 DIC - Giornata di forti acquisti in Piazza Affari su Mondadori: il titolo della casa editrice sale del 7% a 1,16 euro dopo aver toccato in corso di seduta un prezzo di 1,2 euro, sui massimi da un anno e mezzo. Un andamento simile si era registrato anche martedì alla riapertura delle Borse dopo la pausa natalizia, potando la crescita complessiva di questa settimana attorno al 14%. Non particolarmente elevati gli scambi: al momento sono passati di mano poco meno di 1,7 milioni di azioni, pari allo 0,7% del capitale. Mondadori non appare comunque scalabile: secondo gli ultimi aggiornamenti, Fininvest la controlla saldamente con oltre la metà delle quote (esattamente il 50,3%) mentre secondo azionista sono i fondi Silchester con l'11,5%.