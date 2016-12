Borse europee piatte con Wall street

MILANO, 29 DIC - Mercati azionari europei poco mossi dopo l'avvio di Wall street e la diffusione dei dati macroeconomici Usa di giornata, tra i quali le scorte all'ingrosso e le richieste di disoccupazione. Le due Borse di qualche frazione più toniche sono quella Londra e di Milano che si muovono attorno alla parità, in calo dello 0,2% Parigi, Francoforte e Madrid. In Piazza Affari, in particolare, sempre debole il settore del credito, con Banco popolare, Bpm e Ubi in ribasso di oltre due punti percentuali. Vendite anche su Unicredit (-1,5%) e Intesa, che cede circa un punto. In ribasso dello 0,8% su un prezzo di quattro euro Mediaset, piatta Telecom. Tra i titoli maggiori, tiene Eni (+0,8%), in rialzo dell'1,5% Moncler e di due punti percentuali Terna, a un prezzo di 4,38 euro.