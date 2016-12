Milleproroghe, da cdm ok a decreto

ROMA, 29 DIC - Via libera del Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, al decreto Milleproroghe, il consueto provvedimento di fine anno. "In #milleproroghe 2017 proroga per cococo, tempi determinati #PA e tutte le graduatorie dei concorsi". Così via Twitter la ministra della P.a, Marianna Madia, dopo il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento.