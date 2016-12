Istat:auto mezzo preferito,bici indietro

ROMA, 29 DIC - L'automobile è ancora il mezzo di trasporto privato più utilizzato per andare al lavoro: nel 2016 si mettono alla guida quasi sette occupati su dieci (68,9%). Lo rileva l'Istat nell'Annuario statistico. Anche per gli studenti le quattro ruote rappresentano la 'normalità' (37,3%), in questo caso come passeggeri. Ma c'è anche una fetta di loro, 13,1%, che sceglie il tram o il bus (contro il 5,5% dei lavoratori) e un altro 11% va in pullman o corriera (a fronte del 2,0% degli occupati). "I mezzi a due ruote sono poco utilizzati per raggiungere la scuola o il posto di lavoro", conferma l'Istat, sottolineo che tra gli occupati il 3,6% usa la moto e il 3,7% la bicicletta (rispettivamente 2,0% e 2,4% tra gli alunni).