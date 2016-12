Codacons, bruciati risparmi per 15,6 mld

ROMA, 29 DIC - Nel 2016 "15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani sono letteralmente andati in fumo a causa delle crisi bancarie". Lo calcola il Codacons che "ha elaborato un dettagliato rapporto sui crac finanziari che hanno investito il nostro Paese". Secondo l'associazione di consumatori, "ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria, 15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore". Se si guarda invece ai 15 anni tra 2001 e 2016 "i crac finanziari che si sono succeduti nel nostro paese e all'estero hanno trascinato nel baratro oltre 1,2 milioni di italiani": complessivamente "hanno visto andare in fumo quasi 44 miliardi investiti in azioni, obbligazioni e titoli vari con una perdita media di 35.154 euro a risparmiatore".