Pieno asta Btp, tassi in calo

ROMA, 29 DIC - Il Tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi di euro di Btp a 5, 10 e 30 anni offerti oggi in asta, con i tassi in calo rispetto ai massimi del 2015 toccati nel collocamento di novembre scorso. Il rendimento medio del quinquennale è sceso allo 0,54% dallo 0,91% di novembre e quello del decennale è calato all'1,77% da 1,97% precedente. Il tasso del trentennale (con vita residua di 10 anni e scadenza novembre 2026) è pari a 1,71%. Assegnati anche Ccteu con scadenza 2024 per 1,75 miliardi di euro.