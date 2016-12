Demanio, online piano rivoluziona-uffici

ROMA, 29 DIC - Un piano da 1,2 miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni rivoluzionerà gli spazi delle amministrazioni dello Stato per renderli più efficienti e raggiungere, entro il 2021, un risparmio a regime di circa 200 milioni di euro l'anno. Per consultare le principali operazioni e navigare tra i 130 piani di razionalizzazione progettati sul territorio nazionale, la piattaforma OpenDemanio apre la sezione Razionalizzazione e Federal Building, online su www.agenziademanio.it. Navigando sulla cartina dell'Italia è possibile conoscere in dettaglio le operazioni attraverso una scheda che illustra, per ogni iniziativa, gli edifici coinvolti, l'avanzamento del progetto, gli interventi previsti, i finanziamenti necessari e quelli già approntati e i risparmi ottenuti. Tra le operazioni più significative ci sono 34 Federal Building: grandi edifici, come ex-caserme o ex-carceri, riqualificati per realizzare, in un'unica sede, poli amministrativi in cui raggruppare uffici pubblici e servizi ai cittadini.