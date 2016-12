Borsa: Milano debole, oscilla su parità

MILANO, 29 DIC - Apertura debole per Piazza Affari che dopo un avvio in negativo oscilla a cavallo della parità e tocca anche un leggero positivo. A far sorridere il listino del FTSE Mib è soprattutto Saipem (+1,3%), seguita Moncler (+0,86%) Enel (+0,9%), Atlantia (+0,5%) e Fineco (0,4%) e Azimut (+0,57%). In terreno negativo invece Banco Popolare (-1,4%) e Popolare di Milano (-0,9%), Tenaris (-0,7%), Intesa Sanpaolo (-0,6%), Fca (-0,5%). Mentre prosegue lo stop di Mps, deciso da Borsa Italiana già prima di Natale.