Good bank pronte a cedere Npl a Atlante

MILANO, 28 DIC - Stretta finale per il passaggio di tre delle quattro good bank a Ubi Banca. Venerdì 30 dicembre, a quanto si apprende, dovrebbero riunirsi i cda di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti per deliberare la vendita di un pacchetto di crediti deteriorati al Fondo Atlante. La cessione servirà a ripulire il portafoglio dei tre istituti in vista delle 'nozze' con Ubi. L'Autorità di risoluzione sta cercando di chiudere l'operazione entro il 31 dicembre (con i consigli di Ubi che potrebbero deliberare sabato) ma gli ultimi tasselli da sistemare, riferiscono fonti vicine al dossier, potrebbero far slittare l'intesa all'inizio del 2017.