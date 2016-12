Alitalia: sindacati, ancora stallo

ROMA, 28 DIC - Trattativa in salita su Alitalia. I sindacati escono dall'incontro con l'azienda lamentando un nulla di fatto, le parti dovrebbero aggiornarsi a domani. Così si è concluso l'appuntamento di oggi, dopo circa due ore di confronto. Le posizioni non sarebbero cambiate rispetto a ieri, stando a quanto riportano fonti sindacali. La compagnia chiede il congelamento degli scatti di anzianità per due mesi, fino a febbraio, in vista del rinnovo del contratto che scade il 31 dicembre. Ma le sigle dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil vogliono prima avere un quadro completo sui destini del personale, alla luce della fase due del piano industriale. Il blocco degli scatti di anzianità e carriera toccherebbe 3.800 dipendenti, riferiscono fonti sindacali. A gennaio gli interessati dalla misura di congelamento dovrebbero essere 3.500 (il resto sarebbe su febbraio). I risparmi ammonterebbero a 3-4 milioni annui.