Mediaset piatta in Borsa, male Telecom

MILANO, 28 DIC - Seduta con conclusione leggermente negativa per Mediaset in Piazza Affari, tra scambi che restano comunque piuttosto sostenuti: il titolo ha ceduto lo 0,73% finale a 4,09 euro, dopo un massimo di giornata a quota 4,29 registrato in mattinata quando gli acquisti proseguivano il trend della vigilia. Dall'emersione della scalata di Vivendi il Biscione è cresciuto del 50% ma dai massimi della scorsa settimana quando il mercato 'vedeva' anche la possibilità di Opa ha ceduto il 10%. Nella giornata sono passate di mano 17,7 milioni di azioni Mediaset, meno dei 27 milioni della vigilia ma sempre una cifra cospicua in queste sedute semi festive, pari all'1,5% del capitale. In Borsa a Milano debole invece Telecom, che ha ceduto il 3,16% finale a 0,84 euro dopo che il ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha smentito la ricostruzione di un intervento della Cassa depositi e prestiti nell'azionariato del gruppo Tlc per contrastare l'egemonia francese e le ipotesi di una sua fusione con Orange.