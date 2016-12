Borsa: Milano chiude in calo (-0,78%)

MILANO, 28 DIC - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,78% a 19.239 punti appesantito dal comparto bancario. In fondo al listino si collocano Ubi (3,32%), Bpm (-2,65%) e Banco Popolare (-2,21%). Fuori dal Ftse Mib è pesante Carige (-5,35%), male anche Telecom (-3,16%).