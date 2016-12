Autostrade: IV lotto terza corsia A4

UDINE, 28 DIC - "E' l'anno delle infrastrutture. Chiudiamo l'anno con un'altra importante firma, con la società aggiudicatrice il primo sub-lotto del quarto lotto della terza corsia, da Gonars a Palmanova". Lo ha dichiarato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani in occasione della firma degli atti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori del IV Lotto per la Terza corsia della A4, Trieste- Venezia. L'intesa è stata firmata con il legale rappresentante dell'impresa contraente, Ruben Saetti, della Cmb di Carpi, capofila dell'Ati aggiudicataria dell'appalto con il consorzio Integra, composto da Cgs, Celsa e Consorzio stabile grecale. Il sub-lotto, poco meno di 5 chilometri per un importo dei lavori di 65 milioni di euro, riguarda i comuni di Gonars e Bagnaria Arsa. L'intero quarto lotto prevede un investimento complessivo di 222 milioni di euro. (ANSA).