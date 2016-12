Almaviva: Roma resta fuori dall'accordo

ROMA, 28 DIC - "Nessuno spazio per modifiche agli accordi": Almaviva risponde così al pressing dei sindacati per far rientrare anche il sito di Roma nell'accordo siglato con sindacati e Governo il 22 dicembre per dare altri tre mesi di tempo alla trattativa. Il call center di Roma, 1.666 dipendenti, è stato escluso per il no delle Rsu all'intesa (una posizione che non è stata poi condivisa dalla maggioranza dei lavoratori) e da quel giorno ha quindi cessato le attività. "Solo chi non conoscesse la normativa o pensasse di ignorarla potrebbe ritenere di riaprire un procedimento formalmente concluso e sottoscritto dalle parti" e dai ministeri dello Sviluppo e del Lavoro, ha replicato l'azienda indicando che le norme non lasciano spazio a "ripensamenti successivi" né ad "eventuali integrazioni o modifiche" all'accordo"; "Una trattativa supplementare" è per l'azienda "fuori da ogni logica", "in contrasto con il mandato di rappresentanza sindacale", "legalmente e tecnicamente impossibile perché invaliderebbe l'intera procedura".