Tlc,accessi banda larga salgono 15,4 mln

ROMA, 28 DIC - Gli accessi complessivi alla rete fissa a banda larga superano, a settembre 2016, le 15,4 milioni di unità, con una crescita di 630 mila unità su base annua, mentre le linee NGA (Next Generation Access) sono oltre due milioni (+720 mila dall'inizio dell'anno) soprattutto grazie alla crescita di Telecom e Vodafone. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni pubblicati dall'Agcom, secondo cui gli accessi diretti complessivi alla rete fissa sono però diminuiti, in dodici mesi, di 120.000 linee. Telecom Italia ha perso 540 mila accessi, solo parzialmente compensati dai circa 420 mila in più degli altri operatori. Negli ultimi 4 anni Telecom, rileva l'Autorità delle comunicazioni, ha perso 2,79 milioni di accessi.