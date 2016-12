Asta Bot 6 mesi, tasso a minimo -0,317%

ROMA, 28 DIC - Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a sei mesi offerti in asta oggi, con tassi in discesa al nuovo minimo storico. Il rendimento medio è calato a -0,317% da -0,199% del collocamento di novembre. Il precedente minimo storico era stato toccato a ottobre a -0,295%. La domanda ha raggiunto i 9,7 miliardi di euro con un rapporto di copertura in calo a 1,49 da 1,69 precedente.