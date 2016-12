Pil: Abi, +0,9% in 2016-2017, +1,2% 2018

ROMA, 28 DIC - Uscita dalla recessione ma ad un ritmo di crescita lento, "coerente con il quadro ciclico internazionale". E' quanto prevede il rapporto Afo 2016-2018 dell'Ufficio studi dell'Abi, costruito con gli Uffici studi delle principali banche operanti in Italia. Per il 2016 e per il 2017 l'Abi stima una variazione positiva del Pil dello 0,9%, di 2 decimi superiore a quella del 2015, e per il 2018 dell'1,2%. La crescita sarà trainata completamente dalla domanda interna, con la componente estera che fornirà un contributo marginalmente negativo.