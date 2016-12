Mediaset: Borsa spinge, scambi tonici

MILANO, 28 DIC - Mediaset resta sotto i riflettori in Piazza Affari: dopo un avvio di seduta con forti acquisti (fino a un prezzo massimo di giornata di 4,29 euro), il titolo ha rallentato la sua corsa, pur rimanendo in territorio positivo segnando una crescita di poco superiore al punto percentuale a quota 4,18 euro. Anche se non si registrano strappi particolari, gli scambi sono ancora intensi per una giornata 'semi festiva' come lo sono tradizionalmente tutte quelle tra Natale e Capodanno: al momento sono passati di mano oltre 8 milioni di titoli del Biscione, pari a poco meno lo 0,7% del capitale. Sul quadro del prossimo futuro di Mediaset gli analisti restano prudenti, soprattutto nelle ipotesi di Opa: Natixis ieri ha abbassato il suo rating sul titolo da 'buy' a 'neutral' e il prezzo obiettivo a quattro euro, Mediobanca mantiene il giudizio 'neutral' e il traget price a quota 4,09.