Packaging: Ima acquista 70% Mai

MILANO, 28 DIC - Ima, multinazionale bolognese del packaging, ha siglato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 70% in Mai, azienda di Mar del Plata (Argentina) rafforzando così la sua posizione nel settore dei macchinari per il confezionamento di tè e tisane in sacchetti filtro. L'operazione, per 7,7 milioni di dollari Usa, prevede un versamento al closing, fissato a inizio 2017, di 5,7 milioni, il rimanente in tre tranches annuali. Viene inoltre concessa ad Ima un'opzione di acquisto, esercitabile all'aprile 2021, dell'intera partecipazione nella società. Mai prevede per il 2016 un fatturato di circa 7 milioni di dollari e un Ebitda di circa 1,5 milioni. Per Alberto Vacchi, presidente e A.d. di Ima, è un'operazione strategica che consentirà di rafforzare la leadership del Gruppo nel confezionamento di tè e la propria presenza in Sud America. Ima si è avvalsa della consulenza di Pistrelli, Henry Marin y Asociados S.R.L., EY Buones Aires e Studio Poggi & Associati di Bologna.