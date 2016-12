Petrolio: in calo a 53,85 dollari

ROMA, 28 DIC - Petrolio in calo sul mercato after hours di New York ma vicino ai massimi da 17 mesi. Il Wti con consegna a febbraio passa di mano a 53,85 dollari al barile (-5 cent), dopo aver chiuso ieri a 53,90 dollari, il livello più alto dal 2 luglio 2015. Il Brent viene scambiato a 56,02 dollari al barile, in calo dello 0,1%.