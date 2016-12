Unicredit: cessione a Sia da 500 milioni

MILANO, 27 DIC - UniCredit business integrated solutions (Ubis) ha perfezionato la cessione a Sia, già annunciata in agosto, delle attività di elaborazione dei pagamenti tramite carte in Italia, Germania e Austria per un corrispettivo di 500 milioni in contanti. L'operazione - che riguarda le attività di 'processing' di circa 13,5 milioni di carte di pagamento e la gestione di 206mila terminali Pos e 12mila Atm - genererà per Unicredit circa 440 milioni di utile netto consolidato nel 2016, con un impatto positivo atteso sul Cet1 di circa 12 punti base. Diventa anche operativo il contratto decennale di outsourcing siglato da Unicredit con Sia per la fornitura di servizi di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento. "L'operazione ha un impatto sostenibile sia dal punto di vista economico sia sul piano sociale - commenta Massimo Arrighetti, amministratore delegato di Sia - perché l'integrazione delle attività di Ubis e di 382 persone nel gruppo non comporterà una riduzione del personale".