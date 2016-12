Mediaset bene in Borsa, +2,7% finale

MILANO, 27 DIC - Ancora acquisti su Mediaset alla riapertura di Piazza Affari dopo la pausa natalizia: il titolo, il migliore tra quelli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano, ha chiuso in rialzo del 2,7% a 4,12 euro, dopo uno stop in asta di volatilità e aver toccato un massimo di giornata di 4,39 euro, una quotazione che si è tradotta in aumenti superiori all'8%. Molto forti gli scambi per essere una seduta di un periodo da sempre quasi festivo per i listini azionari, che infatti si sono mossi tra volumi molto ridotti: nella giornata sono passati di mano oltre 27 milioni di titoli del Biscione, pari al 2,3% del capitale. In un momento di apparente stallo delle possibili trattative con Vivendi (piatta in Borsa a Parigi), in Piazza Affari si è mossa bene anche Telecom, salita dell'1,4%% finale a 0,87 euro.