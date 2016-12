Alitalia smentisce voci cambio vertice

ROMA, 27 DIC - "In merito a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale circa un presunto cambio al vertice della Compagnia, Alitalia precisa che la notizia è destituita di ogni fondamento". E' quanto precisano fonti di Alitalia interrogate in merito a voci di stampa. "Il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci della Compagnia - fanno sapere le fonti - hanno recentemente approvato e fatto propria la seconda fase del piano industriale messa a punto dall'Amministratore delegato, Cramer Ball, rinnovando così la piena fiducia nel manager". Alitalia e i sindacati intanto torneranno a incontrarsi oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, per discutere del Piano industriale. Lo si apprende da fonti sindacali. I vertici della compagnia e i sindacati avevano avuto un primo incontro giovedì 22 dicembre.