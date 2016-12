da Mit 12,3 mln per piste ciclabili

ROMA, 23 DIC - Ammontano a 12,34 milioni in tre anni i fondi che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito tra Regioni e province autonome per lo sviluppo di piste ciclabili e ciclovie in tutta Italia. E' quanto scrive il ministero dei Trasporti annunciando il parere favorevole della Conferenza unificata allo schema di decreto del ministro Graziano Delrio In particolare 9,89 milioni saranno stanziati per l'esercizio finanziario 2016, 1,23 per il 2017 e 1,22 mln per il 2018. Per il piano di riparto sono stati considerati il livello di incidentalità che coinvolge ciclisti e pedoni e gli interventi prioritari a favore della sicurezza di tali categorie in particolare nelle aree urbane. Le risorse distribuite sono espressamente dedicate ad interventi per il miglioramento della sicurezza stradale da individuare sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, dei fattori di rischio e dell'efficacia delle soluzioni proposte.