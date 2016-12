Mps: Morelli, mio impegno continua

MILANO, 23 DIC - L'Ad di Mps Marco Morelli ha affermato che il suo impegno alla guida della banca prosegue. "Per quello che mi riguarda, il mio impegno continua indipendentemente da quella che è la soluzione tecnica che la banca ha scelto di intraprendere e tutte le energie che ho messo in queste settimane e in questi mesi dal mio arrivo saranno ancora più forti, per portare la banca in posizione solida e stabile", ha detto in un messaggio ai dipendenti dell'istituto. "Quello che emerge è il grande orgoglio della banca e dei suoi dipendenti per aver provato a fare una operazione di mercato. Noi avevamo il dovere di provarci", ha aggiunto. "L'operazione - ha ricordato - non si è completata per la mancanza di un anchor investor, e questo ha determinato anche un il rallentamento degli ordini degli investitori istituzionali". Questo implica "la restituzione dei bond a chi li aveva offerti. Jp Morgan, Mediobanca e tutte le banche del consorzio non riceveranno alcuna commissione".