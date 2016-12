Istat: 9.867 partecipate pubbliche, -10%

ROMA, 23 DIC - "Nel 2014 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 9.867 ed impiegano 846.283 addetti". I dati sono dell'Istat che dedica un report al comparto. "Rispetto al 2013, il numero delle unità partecipate si è ridotto del 10% e gli addetti del'11,2%", calcola l'Istituto. Secondo i dati dell'Istat, inoltre, "le controllate pubbliche in perdita sono il 27,6% del totale, quota inferiore rispetto al 35,1% registrato per le imprese non controllate da soggetti pubblici. Le perdite ammontano a circa 855 milioni di euro nel 2014, gli utili a oltre 1,9 miliardi, con un saldo complessivo positivo per poco più di 1 miliardo di euro".