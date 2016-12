Mps: Morelli, con Stato posizione forte

MILANO, 23 DIC - "L'intervento statale non era sicuramente la prima opzione della banca, però ci darà comunque la possibilità di procedere con lo smaltimento accelerato dei crediti deteriorati e di avere una posizione diversa e più forte". Lo ha detto l'A.d di Mps Marco Morelli, in un videomessaggio ai dipendenti. L'intervento dello stato, ha aggiunto, permetterà a Mps di ripristinare un assetto "per quel che riguarda la liquidità, in linea con quella che era la posizione della banca all'inizio del 2016". E, ha aggiunto, "darà soprattutto la possibilità di tutelare tutti i nostri clienti che sono in possesso dell'obbligazione 2008-2018, secondo le modalità che poi avrete modo di leggere".