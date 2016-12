Fisco: in 2016 rimborsati 14,3 miliardi

ROMA, 23 DIC - Oltre 2 milioni e 700 mila rimborsi erogati complessivamente a famiglie e aziende nel corso del 2016, per un importo complessivo di circa 14,3 miliardi di euro. E' il bilancio dell'Agenzia delle Entrate sugli importi restituiti nel corso dell'anno ai contribuenti. I rimborsi Iva hanno superato i 10 miliardi, quelli Irpef e Ires hanno raggiunto quota 3,4 miliardi. Più di 500 milioni di euro sono stati erogati a 681 mila contribuenti senza sostituto di imposta che hanno presentato il modello 730 entro luglio. Anche chi era senza datore di lavoro ha ricevuto così il rimborso delle tasse in tempi brevi, direttamente dalle Entrate. Per avvisare dell'avvenuto accredito, negli ultimi due mesi l'Agenzia ha inviato circa 11 mila sms a tutti coloro che avevano fornito il proprio numero di cellulare sull'area riservata del sito delle Entrate per ricevere le comunicazioni del Fisco.