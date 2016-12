Benzina: prezzi salgono ancora

ROMA, 23 DIC - Ancora correzioni al rialzo sulla rete carburanti italiana. Con i mercati internazionali dei prodotti petroliferi fermi sulla benzina e in leggero calo sul diesel, infatti - rileva Quotidiano Energia - dopo la raffica di aumenti generalizzati degli ultimi giorni si registra oggi un nuovo intervento di Eni sui prezzi raccomandati di verde e gasolio: +1 cent per entrambi. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, per quanto riguarda la modalità servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,636 euro/litro, mentre per il diesel la media è a 1,490 euro/litro. Il Gpl, infine, va da 0,571 a 0,585 euro/litro (no-logo a 0,560).