Metalmeccanici: ok a contratto, 80% sì

ROMA, 22 DIC - L'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, siglato il 26 novembre scorso e sottoposto al referendum tra i lavoratori dal 19 al 21 dicembre, è stato approvato con l'80,1% di sì. Lo fa sapere la commissione elettorale nazionale Fim Fiom Uilm, comunicando i risultati e "l'esito positivo" della consultazione. Il numero di aziende interessate è 5.986 per un totale di 678.328 dipendenti. Hanno votato 350.749 (pari al 63,27% dei presenti nei giorni di votazione); di questi 276.627 (80,11%) hanno votato sì e 68.695 (19,89%) hanno votato no. Le schede bianche sono state 3.836 e le nulle 1.591. Quindi, afferma la commissione, "il contratto collettivo nazionale di lavoro di Federmeccanica-Assistal è pienamente applicabile per tutti i lavoratori della categoria".