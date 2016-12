Ilva:Emiliano,29/12 incontrerò Gentiloni

BARI, 22 DIC - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, incontrerà il 29 dicembre prossimo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per parlare dell'Ilva di Taranto. Lo ha annunciato Emiliano, intervenendo oggi in consiglio regionale nella discussione sui provvedimenti finanziari collegati al bilancio. L'incontro dovrebbe tenersi a Roma. Emiliano aveva sempre criticato il fatto che l'ex premier Matteo Renzi non lo avesse mai convocato pur avendo più volte chiesto un incontro con il governo per parlare dell'Ilva. "Ho mandato una lettera al presidente del Consiglio - ha detto in aula Emiliano - chiedendo di essere ricevuto per parlare dell'Ilva e Gentiloni, in tre giorni, mi ha fissato un appuntamento per il 29 dicembre. Prima di lui - ha sottolineato - abbiamo aspettato due anni, nel silenzio più assordante. All'appuntamento Gentiloni è molto interessato, per quello che mi ha detto durante la cerimonia degli auguri dal Presidente della Repubblica".